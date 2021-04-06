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«Торонто» на выезде обыграл «Калгари» благодаря дублю Мэттьюса

«Торонто» на выезде обыграл «Калгари» благодаря дублю Мэттьюса
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Спецца, Остон Мэттьюс (2), Уэйн Симмондс и Джон Таварес. Российский форвард Илья Михеев за 11.49 на площадке пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Калгари» голы забили Эндрю Манджапане и Микаэль Баклунд (2). Защитник Никита Нестеров за 15.11 на льду результативных действий не совершил.

«Мэйпл Лифс» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Флэймз» это восьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 8 апреля «Торонто» проведёт дома с «Монреаль Канадиенс», а «Калгари» 9 и 11 апреля примет «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2021, вторник. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Спецца (Керфут, Дермотт) – 23:10' (5x5)   0:2 Мэттьюс (Нюландер, Броди) – 27:53' (5x5)   1:2 Манджапане (Ханифин, Линдхольм) – 38:06' (5x5)   2:2 Баклунд (Беннетт) – 44:17' (5x5)   2:3 Симмондс (Энгвалль) – 47:13' (5x5)   3:3 Баклунд (Линдхольм) – 50:05' (4x5)   3:4 Мэттьюс (Таварес, Хайман) – 50:50' (5x4)   3:5 Таварес (Маззин, Нюландер) – 52:10' (5x5)
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