«Торонто» на выезде обыграл «Калгари» благодаря дублю Мэттьюса

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Спецца, Остон Мэттьюс (2), Уэйн Симмондс и Джон Таварес. Российский форвард Илья Михеев за 11.49 на площадке пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Калгари» голы забили Эндрю Манджапане и Микаэль Баклунд (2). Защитник Никита Нестеров за 15.11 на льду результативных действий не совершил.

«Мэйпл Лифс» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Флэймз» это восьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 8 апреля «Торонто» проведёт дома с «Монреаль Канадиенс», а «Калгари» 9 и 11 апреля примет «Ванкувер Кэнакс».