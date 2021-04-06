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Мэттьюс забил 27-й гол в нынешнем сезоне НХЛ, отрыв американца от Овечкина — восемь шайб

Мэттьюс забил 27-й гол в нынешнем сезоне НХЛ, отрыв американца от Овечкина — восемь шайб
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:5.

Автором дубля в составе «кленовых листьев» стал нападающий Остон Мэттьюс, для которого второй гол стал 27-м в нынешнем сезоне НХЛ. Благодаря заброшенной шайбе американский форвард увеличил отрыв от капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (22) в снайперской гонке лиги. Третье место в гонке снайперов занимает финский форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (21 точных бросков).

На четвёртом месте располагается целая группа игроков, в активе которых 19 голов. В неё входят немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли и форвард «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт. Таким образом Овечкин отстаёт от Мэттьюса уже на восемь голов.

Американец лишит Овечкина любимого приза? Мэттьюса не остановить в борьбе за «Ришар»
Россиянин Илья Михеев также внёс свою лепту в победу «Торонто» над ближайшим преследователем по Северному дивизиону.
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