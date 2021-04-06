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«Аризона» обыграла «Лос-Анджелес», Бантинг оформил хет-трик

«Аризона» обыграла «Лос-Анджелес», Бантинг оформил хет-трик
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майкл Бантинг (3), Дерик Брассар и Кристиан Дворак. Российский защитник Илья Любушкин за 15.30 на площадке один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Иван Просветов участия в матче не принимал.

За «Лос-Анджелес» голы забили Дрю Даути и Андреас Атанасиу.

«Койотс» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 8 апреля команды проведут между собой, затем «Аризона» 10 и 11 апреля на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Лос-Анджелес» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2021, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Бантинг (Гарланд, Демерс) – 02:43' (5x5)   0:2 Бантинг (Чикран, Голигоски) – 04:11' (5x4)   0:3 Брассар (Гарланд, Экман-Ларссон) – 07:28' (5x4)   1:3 Даути (Кемпе, Копитар) – 16:07' (5x5)   1:4 Бантинг (Чикран, Голигоски) – 28:48' (5x4)   2:4 Атанасиу (Кемпе, Лизотт) – 42:10' (5x5)   2:5 Дворак (Ларссон) – 59:26' (en)
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