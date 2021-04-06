«Аризона» обыграла «Лос-Анджелес», Бантинг оформил хет-трик

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майкл Бантинг (3), Дерик Брассар и Кристиан Дворак. Российский защитник Илья Любушкин за 15.30 на площадке один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Иван Просветов участия в матче не принимал.

За «Лос-Анджелес» голы забили Дрю Даути и Андреас Атанасиу.

«Койотс» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 8 апреля команды проведут между собой, затем «Аризона» 10 и 11 апреля на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Лос-Анджелес» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Сан-Хосе Шаркс».