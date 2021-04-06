Беднар: нам ещё предстоит доказать, что мы являемся лучшей командой лиги

Главный тренер клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:4).



«Мы осознаём важность того, на каком месте мы находимся в турнирной таблице: на первом, втором или третьем. Но совсем необязательно это делает вас лучшей командой лиги. Нам это ещё предстоит доказать. И доказать в плей-офф, а не в регулярном чемпионате.

У вас должна быть сбалансированная результативность. Мы знаем, на что способны наши лучшие игроки, но они столкнутся с такими матчами, когда их выключат из игры. Или что-то еще у них пойдет не так, или вратарь соперника будет выручать. Поэтому глубина состава крайне важна, и тот факт, что у нас так много ребят, которые забивают голы, действительно весомая причина, по которой мы отрываемся», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.



«Колорадо» одержал пятую победу подряд и продлил серию без поражений в основное время до 15 матчей. В настоящий момент «Колорадо» лидирует в турнирной таблице регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 56 очков в 38 встречах.