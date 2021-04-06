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Вратарь «Аризоны» Хилл совершил невероятный сейв после броска Картера в упор

Вратарь «Аризоны» Хилл совершил невероятный сейв после броска Картера в упор
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:2.

В третьем периоде встречи при счёте 4:2 в пользу «Аризоны» голкипер «Койотс» Эдин Хилл совершил невероятный сейв после броска канадского нападающего «Кингз» Джеффа Картера в упор. Защитник «Лос-Анджелеса» Мики Андерсон совершил прострел от правого борта на Картера, голкипер «Койотс» бросился за шайбой и потерял клюшку, однако сумел в падении щитком парировать броско Картера.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майкл Бантинг (3), Дерик Брассар и Кристиан Дворак. Российский защитник Илья Любушкин за 15.30 на площадке один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «+1». За «Лос-Анджелес» голы забили Дрю Даути и Андреас Атанасиу.

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