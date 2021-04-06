Хишир: рад, что у меня только перелом — недавно молодой россиянин погиб от удара шайбой

22-летний звёздный нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир прокомментировал своё восстановление после попадания шайбы в голову в феврале 2021 года и упомянул трагический случай с Тимуром Файзутдиновым, который недавно скончался от похожей травмы.



«Сейчас я чувствую себя лучше, чем несколько недель назад и сосредоточен на том, чтобы вернуться в строй. На позапрошлой неделе мне сделали операцию на лице, была сломана кость над глазом, там, где лобная пазуха. Шайба после броска Суббана срикошетила от клюшки соперника и попала мне в голову. Мне ещё повезло, что я отделался переломом кости черепа. Если бы шайба попала в глаз, у меня наверняка были бы проблемы со зрением. Я рад, что мозг не пострадал, но мой диагноз напугал меня. Врачи сказали, что никогда не видели такой травмы в хоккее. Такие попадания нельзя недооценивать. Буквально недавно молодой россиянин погиб от удара шайбой в голову», — приводит слова Хишира Blick.



В нынешнем сезоне Хишир сыграл 5 матчей и набрал 3 (2+1) очка.