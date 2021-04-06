Пашков: Квартальнов наступает на старые грабли

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ход серии финала Воточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом» (0-2).
«Все-таки не скажу, что сильно удивлён тем, что „Ак Барс“ проигрывает 0-2 в серии с „Авангардом“. Ещё на старте сезона говорил о том, что Казань — это тренерская команда, со всеми плюсами и минусами, которые идут от Дмитрия Квартальнова и его штаба. Результаты работы этого специалиста мы видели в ЦСКА и „Локомотиве“ — создавались сильные, боевитые команды, которые в решающие моменты, к сожалению, становились заложниками жёсткой схемы.
Надеялся, что игровую и тактическую гибкость Квартальнов наработает в „Ак Барсе“, но серия с „Авангардом“ показывает, что этого, увы, не происходит. Клуб из Балашихи играет от соперника, просто, спокойно, вторым номером, а Казань не может ничего поменять и бьётся об стену. Получается, тренер „Ак Барса“ наступает на старые грабли.
Команде, которая рассчитывает на главный трофей КХЛ, нужно уметь переключать скорости, готовить для соперника какие-то сюрпризы. У „Ак Барса“ есть мастера — например, да Коста, Доус, Галиев, но мы не видим от них каких-то интересных решений. Или они не готовы, или — что более вероятно — загнаны в схему.
Опять-таки ещё в середине сезона говорил, что не совсем понятна ситуация с Данисом Зариповым. Многолетний капитан „Ак Барса“ — мастер, именно в плей-офф в решающих матчах он мог бы включиться и сделать результат. Почему этого не происходит — загадка. А ответ на нее знает прежде всего тренерский штаб», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.
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