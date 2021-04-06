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Источник: защитник «Авангарда» Алексей Емелин находится в больнице в тяжёлом состоянии

Источник: защитник «Авангарда» Алексей Емелин находится в больнице в тяжёлом состоянии
Хоккей / КХЛ 0

Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин находится в клинической больнице в тяжёлом состоянии, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, хоккеист обратился в РКБ 2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако анализы показали отрицательный результат.

После этого Емелин был отправлен в РКБ, где сейчас, по оценкам врачей, находится в тяжёлом состоянии.

Алексей испытывает проблемы не из-за травмы, полученной в первой игре серии. Ему поставлен диагноз «токсический шок печени». Уже принято решение о переводе хоккеиста на лечение в Москву.

В текущем плей-офф КХЛ Алексей Емелин провёл 12 матчей и забросил одну шайбу.

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