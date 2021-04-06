Главный тренер «Йокерита» рассказал о разнице между чемпионатом Финляндии и КХЛ

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки рассказал о разнице в уровне игры в чемпионате Финляндии и КХЛ.
«Главное отличие в уровне борьбы, в том, как самоотверженно играют команды. Лет 10–15 назад в Финляндии говорили, что у нас вторая по силе лига мира, но это уже давно не так. Сейчас здесь играет больше молодых игроков, но там нет такой борьбы как в КХЛ. И это главная причина в том, почему КХЛ более сильная лига.
Думаю, что временами мы играем эффективнее всех в лиге. Но к плей-офф топовые команды начинают добавлять в оборонительной игре. В любом случае здесь нужно внимательнее подходить к тому, как вы играете в защите, как вы эффективно используете свои моменты, особенно при игре в неравных составах», — приводит слова Марьямаки официальный сайт КХЛ.
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