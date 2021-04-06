Агент Емелина: у меня нет информации по ситуации с Алексеем, по телефону он не отвечает

Хоккейный агент Владимир Зоркин, представляющий интересы защитника «Авангарда» Алексея Емелина, прокомментировал информацию о том, что его клиент находится в больнице в тяжёлом состоянии.
«Пока нет у меня информации по этому поводу. Не могу дозвониться, по телефону он мне не отвечает. Общался с генеральным менеджером. Как будет информация, он мне сообщит», — сказал Зоркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее СМИ сообщили, что хоккеист обратился в РКБ 2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако анализы показали отрицательный результат.
После этого Емелин был отправлен в РКБ, где сейчас, по оценкам врачей, находится в тяжёлом состоянии.
Алексей испытывает проблемы не из-за травмы, полученной в первой игре серии. Ему поставлен диагноз «токсический шок печени». Спортсмена планируют перевести на лечение в Москву.
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