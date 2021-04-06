Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Авангарда» — о Емелине: диагноза нет. Знаю, что состояние тяжёлое

Генменеджер «Авангарда» — о Емелине: диагноза нет. Знаю, что состояние тяжёлое
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал состояние капитана команды Алексея Емелина.

«Я пока не знаю официального диагноза, не общался с доктором. Он пока в Казани. Диагноза нет. Это могло быть вызвано и травмой, и чем угодно. Знаю, что состояние тяжелое. Врачи сейчас делают всё, чтобы стабилизировать его положение», — цитирует Волкова «Р-Спорт».

Ранее СМИ сообщили, что хоккеист обратился в РКБ 2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, однако анализы показали отрицательный результат.

После этого Емелин был отправлен в РКБ, где сейчас, по оценкам врачей, находится в тяжёлом состоянии.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021