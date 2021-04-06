Генменеджер «Авангарда» — о Емелине: диагноза нет. Знаю, что состояние тяжёлое
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал состояние капитана команды Алексея Емелина.
«Я пока не знаю официального диагноза, не общался с доктором. Он пока в Казани. Диагноза нет. Это могло быть вызвано и травмой, и чем угодно. Знаю, что состояние тяжелое. Врачи сейчас делают всё, чтобы стабилизировать его положение», — цитирует Волкова «Р-Спорт».
Ранее СМИ сообщили, что хоккеист обратился в РКБ 2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, однако анализы показали отрицательный результат.
После этого Емелин был отправлен в РКБ, где сейчас, по оценкам врачей, находится в тяжёлом состоянии.
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