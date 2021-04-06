Генменеджер «Авангарда» — о Емелине: диагноза нет. Знаю, что состояние тяжёлое

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал состояние капитана команды Алексея Емелина.



«Я пока не знаю официального диагноза, не общался с доктором. Он пока в Казани. Диагноза нет. Это могло быть вызвано и травмой, и чем угодно. Знаю, что состояние тяжелое. Врачи сейчас делают всё, чтобы стабилизировать его положение», — цитирует Волкова «Р-Спорт».



Ранее СМИ сообщили, что хоккеист обратился в РКБ 2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, однако анализы показали отрицательный результат.



После этого Емелин был отправлен в РКБ, где сейчас, по оценкам врачей, находится в тяжёлом состоянии.