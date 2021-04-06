Зубарев: последний месяц регулярки для «Спартака» был на нервяке

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев подвёл итоги сезона для московской команды.
«Тяжело ли было играть весь февраль в режиме плей-офф? Эмоций в феврале мы действительно потратили много. Перед плей-офф у нас не было времени, чтобы ментально к нему подготовиться. Последний месяц «регулярки» был на нервяке, от каждой игры зависело, попадём или не попадём в восьмёрку. Только две последние игры мы могли провести более-менее спокойно, так как «Витязь» к этому времени проиграл в Хельсинки и лишился шансов нас догнать.
Я ждал, что во втором раунде «Динамо» сможет составить конкуренцию СКА, а Ярославль поборется с ЦСКА. Да, борьба была, но в финале конференции опять играют СКА и ЦСКА. Плохо ли это для Лиги? Есть и другие вещи, на которые надо бы обратить внимание», — приводит слова Зубарева официальный сайт «Спартака».
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