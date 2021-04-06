Источник: Заварухин сменит Шалдыбина в тренерском штабе «Автомобилиста»

Николай Заварухин сменит Евгения Шалдыбина в тренерском штабе «Автомобилиста», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Официально о переходе Заварухина в «Автомобилист» будет объявлено после 30 апреля, когда у специалиста закончится контракт с новосибирским клубом.
Ожидается, что Шалдыбин будет помогать Андрею Мартемьянову, чьё назначение в «Сибирь» ожидается в ближайшее время.
Заварухин возглавлял «Сибирь» с 2019 года.
В сезоне-2020/2021 команда не вышла в плей-офф в 4-й раз за последние пять сезонов, заняв 9-е место в таблице Восточной конференции.
Отметим, что Заварухин уже входил в тренерский штаб «Автомобилиста» с 2016 по 2019 год.
«Автомобилист» в сезоне-2020/2021 занял 7-е место в регулярном чемпионате. В плей-офф команда вылетела от «Авангарда» (1-4 в серии) в первом раунде. Контракт главного тренера клуба из Екатеринбурга Билла Питерса рассчитан ещё на один сезон.
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