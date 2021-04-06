Волков: Емелин в стабильном состоянии, он под наблюдением врачей

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал состояние капитана команды Алексея Емелина, находящегося в больнице.



«Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча в Казани и был госпитализирован. Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду! Хотел бы также попросить представителей СМИ не заниматься распространением слухов о состоянии здоровья Алексея и неподтвержденных диагнозов, а дождаться официальной информации от клуба. Будем её оперативно сообщать», — приводит слова Алексея Волкова официальный сайт «Авангарда».

Капитан «Авангарда» Емелин находится в тяжёлом состоянии. Что случилось с хоккеистом? Сообщается, что у 34-летнего защитника «токсический шок печени».