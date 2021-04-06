Экс-хоккеист СКА Щербина завершил карьеру

Экс-хоккеист СКА Александр Щербина сообщил, что завершил спортивную карьеру.



«Год назад я ехал в «Сарыарку», был уверен и руководство уверяло, что клуб будет играть в ВХЛ, но границы не открыли и всем казахским клубам запретили играть на территории России. Они приняли участие в чемпионате Казахстана. Сразу у клуба урезался бюджет, сделалась ставка на местную молодежь, они собрали молодую команду, а возрастных игроков убрали. В то время было тяжело где-то что-то найти, везде места были заняты. Принял нелёгкое решение, что не хочу ездить по каким-то третьим странам мира и решил, что лучше завершить карьеру и строить новую жизнь.



«Иртыш»? Повторюсь, тяжело было принять решение закончить, потому что много лет отдал любимому виду спорта. В «Иртыш» я поехал с прицелом на то, чтобы хотя бы поиграть в этом сезоне. Приехал туда и через месяц объявили, что денег нет, спонсоров нет и финансирования нет. Через месяц в «Иртыше» я окончательно понял, что всё, уже пора завершать карьеру.



Я стал агентом? Я, конечно, читаю это везде, не это не совсем так, как выражаются. Да, мне предложили заняться этим, но сейчас я являюсь тренером детской школы СКА и делаю акцент только на тренерскую карьеру», — сказал Щербина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.