Кожевников: болельщики примут Знарка, он очень многое сделал для «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможное назначение Олега Знарка на пост главного тренера московского «Динамо».



«Знарок долго работал в «Динамо», знает эту команду основательно, игра «Спартака» это показала. Также важно, что Знарок знает команду изнутри. Для «Динамо» это очень здорово.



Риск есть у любого назначения, но Олег Валерьевич же выставил какие-то условия. Значит «Динамо» пошли на них, форс-мажоров быть не должно. Может быть, он подтянет сейчас молодых игроков, в «Спартаке» этого не получилось. А в «Динамо» очень хорошие молодые игроки. Без молодёжи тяжело, они придают агрессию, желание и скорость. Посмотрим, будет ли «Динамо» претендовать на титул, нужно смотреть на переходы, кого Знарок подтянет за собой. Также важна фигура Щипачёва, вокруг него всё строится.



Что касается болельщиков, они примут Знарка, он очень многое сделал для «Динамо». Не думаю, что разногласия в принципе могут возникнуть, если только у ультрас. Но сейчас весь хоккей построен на другом, уже нет клубной системы. Каждый год уходят по 10-15 человек из команды. Так что сейчас нет таких принципов как спартаковец, армеец, динамовец и так далее», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Источник: Знарок подписал контракт с «Динамо» по схеме «1+1»