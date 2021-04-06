Фетисов: решение вернуть «Адмирал» в КХЛ было правильным

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал возвращение «Адмирала» в Континетальную хоккейную лигу.
«Я бы сказал, что решение об исключении команды из лиги изначально было непонятным, потому что Дальний Восток является очень важным регионом в плане дальнейшего экономического развития страны и всего, что связано с присутствием Российской Федерации в Тихоокеанском регионе.
Мы очень правильно сделали в свое время, что организовали „Адмирал“, все стало иначе позиционироваться, в том числе сам Владивосток — его жители почувствовали, что они часть большой страны, и ходили на хоккей, как на праздник, ведь до тех пор этот вид спорта не развивался в регионе. И вдруг команда ушла из лиги. Конечно, это обидело людей.
Я считаю, что решение вернуть „Адмирал“ было правильным. Я рад, что „Адмирал“ возвращается, рад, что у его болельщиков будет возможность увидеть лучших хоккеистов, которые сейчас играют в Европе, и надеюсь, что со временем там пройдут и большие международные соревнования.
Лига отвечает за развитие профессионального хоккея не только в России, но и в международном плане. Поэтому это решение характеризует лигу, как ту, которая охватывает территорию всей страны. Люди смотрят на таблицу и видят команды из разных регионов, эти команды приезжают или владивостокский „Адмирал“ играет в европейской части страны, — конечно, это является важной составляющей имиджа КХЛ в целом», — приводит слова Фетисова ТАСС.
- 6 апреля 2021
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