Источник: контракт Знарка с «Динамо» сорвался

Российский тренер Олег Знарок не станет главным тренером московского «Динамо», сообщает «Матч ТВ». По информации источника, клуб неожиданно изменил решение относительно кандидатуры Знарка.



Сообщается, что стороны должны были подписать контракт 6 апреля. Пока неизвестно, какие факторы вмешались в ход переговоров.



Напомним, московское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова вылетело во втором раунде, потерпев поражение в серии со СКА (1-4).



Ранее «Спартак» проинформировал о решении не продлевать контракт с тренерским штабом Знарка. «Спартак» под руководством Знарка второй сезон кряду выбыл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2-4, а в этом сезоне в первом раунде всухую проиграли ЦСКА (0-4).



Знарок тренировал «Динамо» с 2010 по 2014 годы. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Гагарина.

Знарок или Кудашов возглавит «Динамо»? Подробности переговоров с тренерами Развязка в борьбе за пост главного тренера московского «Динамо» далека от завершения.