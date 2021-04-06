«Не худший вариант». Плющев — о возможном назначении Знарка в «Динамо»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал возможное назначение Олега Знарка на пост главного тренера московского «Динамо».



«Знарок достаточно опытный тренер, прошедший огонь, воду и медные трубы. «Динамо» как раз нужен наставник из этой категории, потому что мальчики, которые пробовали взять на себя ответственность, в том числе и в других клубах, топчутся на месте. Они очень много говорят, но до сих пор нигде себя не проявили. Большого выбора нет, а из тех, кто есть, наверное, Знарок — это оптимальный вариант.



Знарок провалился в «Спартаке»? Поймите, многое ведь зависит не только от тренера, но и от организации всего процесса, который присутствует в любом клубе. Говорить о том, что тренер виноват…Тренера ведь кто-то приглашал на эту должность? Наверное, есть моменты, которые должны разделить и другие люди. Если я правильно понимаю, у Олега не совсем были развязаны руки — по крайней мере по селекционной работе.



Может быть, сейчас в «Динамо» у него будет другая ситуация и он опять тряхнёт стариной. Повторюсь, для «Динамо» это не худший вариант. С таким наставником клуб будет ставить самые высокие задачи. Могу лишь пожелать удачи.



Не думаю, что к Олегу осталось негативное отношение со стороны болельщиков. То, что было связано с переходом… Могу сказать так: мы предполагаем, а Бог располагает. Помню, как Билялетдинова уговаривали возглавить сборную перед ОИ — за ним ходило чуть ли не пол правительства. Но результат мы все помним», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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