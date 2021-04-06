Алексей Кудашов — основной кандидат на пост главного тренера московского «Динамо»

По информации «Чемпионата», главным претендентом на пост главного тренера московского «Динамо» является Алексей Кудашов. При этом переговоры с Олегом Знарком сорвались в том числе потому, что руководство бело-голубых не горело желанием видеть в системе клуба давнего и верного помощника Знарка — Харийса Витолиньша. В свою очередь наличие Витолиньша в тренерском штабе — одно из основных условий Знарка.
Напомним, что Алексей Кудашов играл за «Динамо» с 1999 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. Бело-голубые — последний клуб в игровой карьере Кудашова. После завершения карьеры специалист возглавлял «Атлант», «Локомотив», СКА и сборную России.
Ранее сообщалось, что главный кандидат на пост главного тренера «Динамо» — экс-наставник «Спартака» Олег Знарок.
- 6 апреля 2021
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