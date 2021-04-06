Габриэль Ландеског вышел на четвёртое место по победным шайбам в истории «Колорадо»
Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског вышел на четвёртое место по победным шайбам в истории команды. В ночь на 6 апреля нападающий забил победную шайбу в матче своей команды против «Миннесоты Уайлд». Для Ландескога она стала 36-й победной шайбой за «Эвеланш» в регулярных чемпионатах. Забив её, нападающий «лавин» обошёл Петера Форсберга (35).
Впереди остаются один из действующих игроков «Колорадо» Натан Маккиннон (36 победных шайб), Джо Сакик (56) и Милан Гейдук (59).
Напомним, Габриэль Ландеског отличился в матче против «Миннесоты». Матч состоялся 6 апреля в 3 часа ночи по московскому времени на стадионе « Энерджи-центр» (Сент-Пол, США) и завершился победой «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:4.
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