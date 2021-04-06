Допинг-офицеры ИИХФ проведут проверку после матча СКА — ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», проверку на предмет применения запрещённых препаратов после третьего матча серии финала Западной конференции СКА — ЦСКА проведут допинг-офицеры Международной федерации хоккея (ИИХФ), которые уже прибыли в петербургский Ледовый дворец.
Напомним, что в третьем матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина СКА примет ЦСКА. Встреча состоится 6 апреля в «Ледовом дворце» в Петербурге и начнётся в 19:30 мск.
После двух матчей московские армейцы ведут в серии — 2-0. Первую игру ЦСКА выиграл со счётом 3:0 благодаря голам Ивана Телегина, Антона Слепышева и Максима Шалунова, во второй встрече москвичи обыграли петербуржцев 2:0. Отличились — Максим Шалунов и Константин Окулов.
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