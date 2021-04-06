Брендан Лайпсик пропустит третий матч серии плей-офф против СКА

Стали известны составы СКА и ЦСКА на третий матч финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт сегодня, 6 апреля, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В воротах СКА сыграет Александр Самонов, Магнус Хелльберг вернётся в состав вместо голкипера Николаева. Кроме того, в составе СКА Андрей Кузьменко заменил Владислава Цицюру, Евгений Кетов — Кирилла Марченко, Антон Белов — Лукаса Бенгстона. Матч пропустят игроки ЦСКА Брендан Лайпсик, которого заменит Марио Кемпе, Марсель Ибрагимов, которого заменит Даниил Чайка, и Егор Афанасьев.
«СКА»:
Самонов (Хелльберг);
Фантенберг — Ожиганов, Ткачёв — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин —Дыбленко, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Токранов — Антипин, Галимов — Вей — Стрёмвалль;
Белов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Подколзин.
ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Кемпе — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Сошников;
Чайка, Попов — Светлаков — Телегин, Соркин.
Напомним, счёт в серии 2-0 в пользу ЦСКА.
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