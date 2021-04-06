«Сент-Луис» показал на кубе видео с Пьетранжело во время матча с «Вегасом»

Экс-капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело провёл первый матч на арене бывшей команды после своего ухода в «Вегас Голден Найтс».



«Сент-Луис» к приезду Пьетранжело подготовил видео, которое было показано на кубе.



«Отложенный старт и травмы задержали этот момент, но в конце концов мы должны сказать спасибо за всё, Пьетро», – написала пресс-служба клуба в «твиттере».

Прошлой осенью защитник не смог договориться с «Сент-Луисом» о новом контракте и подписал соглашение с «Вегас Голден Найтс» на семь лет.



Канадец был задрафтован «Сент-Луис Блюз» в 2008 году в первом раунде под общим четвёртым номером. С тех пор он выступал в составе «блюзменов» на протяжении 12 сезонов. На его счету 758 встреч в НХЛ, в которых он набрал 450 (109+341) очков и заработал показатель полезности «+77». В прошедшем сезоне он провёл 70 матчей, набрав 52 (16+36) очка при коэффициенте полезности «+11».