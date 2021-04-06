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Овечкин и Кузнецов сыграют в одном звене с «Нью-Йорк Айлендерс»

Овечкин и Кузнецов сыграют в одном звене с «Нью-Йорк Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0
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Журналист Саманта Пэлл в своём «твиттере» опубликовала состав «Вашингтон Кэпиталз» на матч Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс». Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сыграют в одной тройке нападения.

Звенья нападения:

Овечкин – Кузнецов – Оши
Шири – Бекстрём – Уилсон
Врана – Эллер – Спронг
Хагелин – Дауд – Хэтэуэй

Звенья защитников:

Диллон – Карлсон
Орлов – Шульц
Хара – Дженсен

Напомним, что «Айлендерс» и «Вашингтон» сыграют друг с другом 7 апреля. Встреча состоится на арене «Хассау Колизеум» в Нью-Йорке и начнётся в 2:00 мск.

В текущем сезоне НХЛ «Вашингтон» лидирует в таблице Восточного дивизиона с 54 очками, «Айлендерс» идёт строчкой ниже и имеет на два очка меньше.

Александр Овечкин сыграл в нынешнем чемпионате НХЛ 34 игры и набрал 34 очка за результативность: забросил 19 шайб и отдал 15 голевых передач. Евгений Кузнецов сыграл в 28 встречах и набрал в них 20 очков по системе «гол+пас» (7+13).

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