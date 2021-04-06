«Югра» обыграла петербургское «Динамо» в пятом полуфинальном матче плей-офф ВХЛ
В пятом матче полуфинальной серии Кубка Петрова «Югра» обыграла петербургское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Югра» в Ханты-Мансийске и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу хозяев.
На шестой минуте при игре 5х3 Максим Верёвкин отыгрался с Антоном Берлёвым, получил от него передачу из-за лицевой линии и бросил в дальний угол, а в концовке периода Евгений Рымарев убежал в контратаку и реализовал выход один в ноль.
За полторы минуты до конца матча динамовцы в большинстве отыграли одну шайбу: Артём Чернов с пятака замкнул передачу Владимира Барабанова. Ещё один гол югорчане забили в пустые ворота. Отличился Кирилл Пилипенко.
После этого матча «Югра» вышла вперёд в серии – 3-2.
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