СКА впервые в серии забил ЦСКА и прервал сухую серию Юханссона

В третьем матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина СКА принимает ЦСКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.
На второй минуте Евгений Тимкин получил передачу из-за ворот от Владислава Каменева и прервал сухую серию Ларса Юханссона. Нападающий СКА Владислав Каменев поборолся за шайбу за воротами московских армейцев и отдал передачу на пятак, откуда форвард Евгений Тимкин в касание бросил и открыл счёт в матче. Эта шайба стала для петербуржцев первой забитой в текущей финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После двух игр ЦСКА обыгрывает СКА в серии со счётом 2-0. Ларс Юханссон пропустил впервые за последние четыре матча в плей-офф. Ранее шведский голкипер московских армейцев ни разу в истории не пропускал от СКА в Кубке Гагарина.
- 6 апреля 2021
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