Тейлор Холл вернётся в состав «Баффало»; вскоре его могут обменять в другой клуб

Тейлор Холл вернётся в состав «Баффало Сэйбрз» в предверии встречи с «Нью-Джерси Дэвилз». Однако, вероятнее всего, Холл проведёт игру на скамейке запасных. Ожидается, что форвард «Баффало» будет обменян в другой клуб до закрытия трансферного окна, сообщает официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги в «Твиттере». Поэтому отправка Холла в запас будет являться показателем того, что обмен действительно состоится и «Баффало» просто не хочет рисковать здоровьем форварда.
Тейлор Холл подписал контракт с «Баффало Сэйбрз» 1 октября. Контракт был подписан на один сезон с общей суммой $ 8 млн.
Напомним, что в 2010 году Тейлор Холл был задрафтован под первым номером «Эдмонтон Ойлерз», в составе которого он провёл шесть сезонов. После чего в его карьере было четыре сезона в «Нью-Джерси Девилз», откуда он был обменян в «Аризону Койотс», где провёл сезон-2019/2020. В нынешнем сезоне в составе «Баффало» провёл 37 матчей, в которых забросил две шайбы, отдал 17 голевых передач, набрав 19 очков при показателе полезности «-23».
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