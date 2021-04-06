Владелец «Северстали» вышел на первое место в списке разбогатевших бизнесменов России

Forbes на официальном сайте опубликовал список из 123 российских миллиардеров. Владелец и председатель совета директоров череповецкой «Северстали» Алексей Мордашов вышел на первое место в этом рейтинге благодаря росту акций компании в феврале текущего года.
Отмечается, что прирост доходов за год у Мордашова составил $ 12,3 млрд. Акции «Северстали» растут вместе с рынком. За год они выросли с 905 рублей до 1506 рублей за бумагу. Общее состояние Мордашова на 6 апреля 2021 года — $ 29,1 млрд. В прошлом году он занимал пятое место в рейтинге.
В Топ-10 оказался ещё один деятель хоккейной сферы — президент СКА, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко. Его состояние оценивается в $ 22 млрд, а прирост за год составил $ 7,6 млрд.
- 6 апреля 2021
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