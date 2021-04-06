СКА – ЦСКА: хозяева заменили Самонова после трёх пропущенных шайб за четыре минуты

В третьем матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина СКА принимает ЦСКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге (1:3, идёт второй период).



На второй минуте матча Евгений Тимкин открыл счёт в матче с передачи Владислава Каменева. На 24-й отличился Антон Слепышев после ассиста Андрея Локтионова, а на 25-й Джон Гилмор вывел москвичей вперёд. На 28-й минуте Максим Шалунов отличился после паса Гилмора. Эта шайба стала третьей для столичной команды за 3 минуты 52 секунды.

После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб СКА сменил Александра Самонова на Магнуса Хелльберга.

После двух игр ЦСКА обыгрывает СКА в серии со счётом 2-0. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон пропустил впервые за последние четыре матча в плей-офф.