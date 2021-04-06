Райли Нэш получил травму и выбыл на несколько недель. «Коламбус» хотел его обменять
Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Райли Нэш выбыл на несколько недель из-за травмы, сообщает журналист Аарон Портцлайн в своём «твиттере».
«Тяжёлый перерыв. Скорее всего, хоккеист будет перемещён к крайнему сроку торгов в следующий понедельник. Возможно, с «Флоридой» он сыграл свою последнюю игру за «Блю Джекетс», – написал Портцлайн в твиттере.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги канадский нападающий провёл 37 матчей и набрал семь очков за результативность: дважды забил и пять раз отдал голевые передачи. За «Коламбус» форвард выступает с сезона-2018/2019. Ранее канадец играл в НХЛ за «Бостон» и «Каролину».
После 40 матчей «Коламбус» с 36 очками занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона.
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