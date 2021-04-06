Никитин — об уроке от камбэка СКА с 0:3: нужно постоянно учиться, как завещал Ильич

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА в третьем матче финальной серии Западной Конференции Кубка Гагарина (5:2).

«Мы немного вальяжно играли в первом периоде. В перерыве попросили ребят сконцентрироваться, они молодчики, откликнулись. Ничего специфического не говорили.

Кемпе пропускал две игры, нужно ребят держать в тонусе, поэтому он сегодня играл. Лайпсик отдыхал, на место Сошникова поставили Марио, а Соша сыграл на месте Марио. Можно было просто поменять Лайпсика на Кемпе, но мы решили сыграть таким составом, чтобы выиграть. В этом и есть причина рокировки.

Получилось переломить матч, пропустив первыми? Мне кажется, журналисты создали такое клише, мы в этом сезоне достаточно матчей отыгрывались. Это нормальная ситуация для команды, проигрываешь ты или отыгрываешься, главное — выиграть.

Какие уроки извлёк из камбэка СКА с 0-3 в 2015 году? Жизнь — такая штука, нужно постоянно учиться, как завещал Ильич. Историю нужно знать, чтобы не повторить глупостей. Ребята многие знают эту историю, это было не так давно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что после трёх матчей ЦСКА ведёт в серии со СКА со счётом 3-0.