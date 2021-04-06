Канарейкин: не вижу, за счёт чего СКА сможет вернуться в серию

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о серии плей-офф КХЛ Западной конференции, в которой ЦСКА обыгрывает ЦСКА со счётом 3-0.



«Я не вижу за счёт чего СКА сможет вернуться в серию. Разве это не очевидно? Повторюсь, ничего не происходит такого, что могло бы породить мысли о возвращении в серию. Там целая купа проблем.



Но более детально можно говорить после серии, всё-таки серия идёт, все следят и кто-то из игроков читает это всё. Пускай ребята работают спокойно, главное, чтобы не было спокойствия, которое сейчас царит на льду в этой серии», – сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



В следующем матче команды встретятся 8 апреля в Петербурге. Начало – в 19:30 мск.