Брагин: СКА проигрывал 0-3, но выигрывал серию. Сейчас и проявляется характер команды

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение СКА в третьем матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА (2:5).

«Забили два гола — были ещё хорошие шансы. Будем разбираться, были провальные семь минут в начале второго периода. Соперник забил и довёл игру до победы. Мы старались в третьем периоде, забили гол, но пропустили в пустые. Сложно ответить, что случилось во втором периоде. Надо поговорить с ребятами. Главное, что была атмосфера — спасибо болельщикам, что переживали и гнали вперёд. Поэтому команда играла до конца, но соперник довёл игру до победы.

Наши ресурсы — большинство и меньшинство. Здесь надо добавлять. Соперник забил в большинстве, а мы нет. Хотя были моменты. В этом вся разница.

Психология? СКА проигрывал 0-3, но выигрывал серию. Сейчас и проверяется характер команды. Следующий матч будем выходить играть от ножа.

Не думаю, что рано сняли вратаря. Там неудачно шайба вышла. Были и хорошие броски у нас вшестером.

Был технический брак, но моментами мы хорошо выходили из обороны через центр. Мы изначально играли агрессивно, кроме семи минут. Весь матч старались играть без прокатов. Обязательно столкновения на каждом участке. Первый и третий период в этом плане идут в зачёт.

Пока не думал о том, что делал «Локомотив» в серии с ЦСКА, чего не делаем мы. Мы всегда отталкиваемся от своей игры», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что после трёх матчей ЦСКА ведёт в серии со СКА со счётом 3-0.



В следующем матче команды встретятся 8 апреля в Петербурге. Начало – в 19:30 мск.