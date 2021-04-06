Слепышев: если цель – Кубок Гагарина, вообще неважно, забивать первыми или вторыми

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился мнением о третьей игре финальной серии Западной Конференции Кубка Гагарина со СКА (5:2).
«Если цель – Кубок Гагарина, вообще не важно, забивать первыми или вторым. Сегодня пропустили, среагировали на это, играли в свою игру. Показали, что можем выигрывать, пропуская первыми. Эмоционально любая победа важна. Это дело психологии, нет модели «ведём в счёте – отошли к воротам». Требуют активно играть, но если ведём, сопернику нужно забивать, они рискуют, играют раскованно. Поэтому может со стороны так смотреться», – передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, что после трёх матчей ЦСКА ведёт в серии со СКА со счётом 3-0.
В следующем матче команды встретятся 8 апреля в Петербурге. Начало – в 19:30 мск.
- 6 апреля 2021
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