Слепышев: если цель – Кубок Гагарина, вообще неважно, забивать первыми или вторыми

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился мнением о третьей игре финальной серии Западной Конференции Кубка Гагарина со СКА (5:2).

«Если цель – Кубок Гагарина, вообще не важно, забивать первыми или вторым. Сегодня пропустили, среагировали на это, играли в свою игру. Показали, что можем выигрывать, пропуская первыми. Эмоционально любая победа важна. Это дело психологии, нет модели «ведём в счёте – отошли к воротам». Требуют активно играть, но если ведём, сопернику нужно забивать, они рискуют, играют раскованно. Поэтому может со стороны так смотреться», – передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что после трёх матчей ЦСКА ведёт в серии со СКА со счётом 3-0.



В следующем матче команды встретятся 8 апреля в Петербурге. Начало – в 19:30 мск.