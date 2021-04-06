Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Окулов вышел на первое место в списке бомбардиров Кубка Гагарина

Окулов вышел на первое место в списке бомбардиров Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Форвард ЦСКА Константин Окулов набрал 2 (1+1) очка в третьем матче финальной серии Запада Кубка Гагарина со СКА (5:2, 3-0 в серии).

26-летний россиянин набрал 5 (2+3) очков в противостоянии с петербуржцами, благодаря чему он также вышел на первое место в списке бомбардиров Кубка Гагарина. На счету Окулова 14 (4+10) очков. Он на один балл опережает Сергея Толчинского из «Авангарда», у которого 13 (5+8) очков.

Напомним, в третьем матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина СКА принимал ЦСКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2. Таким образом, в случае победы над СКА в четверг, 8 апреля, ЦСКА выйдет в финал Кубка Гагарина, где поборется за право защиты чемпионского титула.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021