«Калгари» подписал контракт новичка с защитником минского «Динамо»
«Калгари Флэймз» подписал контракт с защитником минского «Динамо» Ильёй Соловьёвым, сообщает официальный сайт канадского клуба.
Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2022/23.
Напомним, что белорус был выбран в седьмом раунде под общим 205-м номером на драфте НХЛ в 2020 году.
В текущем сезоне Соловьёв выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо». Провёл 41 игру в регулярном чемпионате и набрал девять очков за результативность: дважды забросил и семь раз отдавал голевые передачи.
В Национальной хоккейной лиге «Калгари» после 40 игр с 35 очками занимает шестое место в Северном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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