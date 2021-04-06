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«Калгари» подписал контракт новичка с защитником минского «Динамо»

«Калгари» подписал контракт новичка с защитником минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

«Калгари Флэймз» подписал контракт с защитником минского «Динамо» Ильёй Соловьёвым, сообщает официальный сайт канадского клуба.

Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2022/23.

Напомним, что белорус был выбран в седьмом раунде под общим 205-м номером на драфте НХЛ в 2020 году.

В текущем сезоне Соловьёв выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо». Провёл 41 игру в регулярном чемпионате и набрал девять очков за результативность: дважды забросил и семь раз отдавал голевые передачи.

В Национальной хоккейной лиге «Калгари» после 40 игр с 35 очками занимает шестое место в Северном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

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