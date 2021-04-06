Зубарев: после «короны» у меня возникли нюансы по сердцу

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев рассказал, как перенёс коронавирус.

«Лёгкие меня вообще не беспокоили. Были небольшие нюансы с работой сердца. Я про это знал. Это касалось только тренировочного процесса. Во время матчей было всё в порядке. Врачи контролировали мою ситуацию, в целом всё было в норме за исключением маленьких нюансов. Ну и отсутствие полноценной предсезонки я тоже чувствовал. Хотя у меня были игры по 22 минуты, и я спокойно с нагрузками справлялся. Выдержал бы и 25 минут, не проблема.



Эпидемия ещё не закончилась. Должно пройти несколько лет, чтобы проведённые исследования позволили составить полную картину происходящего. Вот у меня после «короны» возникли нюансы по сердцу. Слышал от врачей, что я такой далеко не один. Надеюсь, что врачи найдут решение, чтобы справиться с последствиями заражения этим вирусом.



Буду ли делать прививку? Пока не знаю. Слишком много разной информации, пытаюсь всё взвесить. Прививка тоже даёт иммунитет только на 5-6 месяцев. В общем, я для себя пока не решил», — цитирует Зубарева пресс-служба клуба.