Панарин забросил 12-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Питтсбурга»

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Идёт 1-й период, хозяева впереди – 3:1.
На 10-й минуте встречи российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин реализовал большинство «синерубашечников», сделав счёт 3:0. Результативные передачи на свой счёт записали Адам Фокс и Крис Крайдер.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, что для Панарина это результативное действие стало уже вторым в этой игре. Также он записал на свой счёт голевую передачу на Колина Блэквелла.
Всего на счету 29-летнего Панарина 38 (12+26) очков в 27 встречах текущего регулярного сезона НХЛ. Его серия с результативными действиями достигла уже 4 матчей, в которых он набрал 9 (4+5) очков.
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