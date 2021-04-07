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Шат-аут Варламова принёс победу «Айлендерс» в матче с «Вашингтоном»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «островитян» с минимальным счётом – 1:0.

Единственную шайбу в этой встрече забросил форвард «Айлендерс» Брок Нельсон на 13-й минуте 3-го периода.

Форварды «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин результативными действиями не отметились, заработав показатель полезности «-1» и проведя на льду 19 минут 39 секунд и 22 минуты и 3 секунды соответственно.

Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс», отразил все 29 бросков и оформил 4-й шат-аут в сезоне.

«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 54 очка в 39 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» (54) – лидирует в таблице.