Шат-аут Варламова принёс победу «Айлендерс» в матче с «Вашингтоном»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «островитян» с минимальным счётом – 1:0.
Единственную шайбу в этой встрече забросил форвард «Айлендерс» Брок Нельсон на 13-й минуте 3-го периода.
Форварды «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин результативными действиями не отметились, заработав показатель полезности «-1» и проведя на льду 19 минут 39 секунд и 22 минуты и 3 секунды соответственно.
Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс», отразил все 29 бросков и оформил 4-й шат-аут в сезоне.
«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 54 очка в 39 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» (54) – лидирует в таблице.
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