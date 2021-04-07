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25 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Коламбусу»

25 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Коламбусу»
Хоккей / НХЛ 0
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Коламбуса» отличились Зак Далпе, Джек Рослович, Макс Доми и Ник Фолиньо. За «Тампу» забрасывали Росс Колтон и Райан Макдона.

Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков заработал «+1» за 18.43 на льду, а его одноклубник Михаил Григоренко за 10.59 на площадке результативными действиями не отметился и завершил игру с коэффициентом полезности «0».

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28. У защитника «молний» Михаила Сергачёва «-1» за 20.38 на площадке.

«Коламбус Блю Джекетс», набрав 38 очков в 41 матче, занимает 6-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (54) – 3-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2021, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Далпе (Доми, Джонс) – 14:57' (5x5)   2:0 Рослович (Аткинсон) – 22:03' (5x5)   3:0 Доми (Веренски, Рослович) – 46:08' (5x4)   4:0 Фолиньо (Тексье) – 53:30' (5x5)   4:1 Колтон (Джонсон, Марун) – 54:37' (5x5)   4:2 Макдона – 59:41' (5x5)
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