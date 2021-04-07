25 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Коламбусу»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе «Коламбуса» отличились Зак Далпе, Джек Рослович, Макс Доми и Ник Фолиньо. За «Тампу» забрасывали Росс Колтон и Райан Макдона.
Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков заработал «+1» за 18.43 на льду, а его одноклубник Михаил Григоренко за 10.59 на площадке результативными действиями не отметился и завершил игру с коэффициентом полезности «0».
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28. У защитника «молний» Михаила Сергачёва «-1» за 20.38 на площадке.
«Коламбус Блю Джекетс», набрав 38 очков в 41 матче, занимает 6-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (54) – 3-е.
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