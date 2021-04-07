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«Нэшвилл» одолел «Детройт» в серии буллитов

«Нэшвилл» одолел «Детройт» в серии буллитов
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде в серии буллитов обыграл «Детройт Ред Уингз». Счёт встречи – 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Люк Канин, Микаэль Гранлунд и Райан Джохансен. Российский форвард Яков Тренин за 15.28 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Детройт» голы забили Дэнни Декайзер и Адам Эрни. Форвард Владислав Наместников за 16.46 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

Эта победа стала для «Предаторз» восьмой в последних 10 играх, у «Детройта» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 9 апреля команды проведут между собой, затем «Нэшвилл» 11 апреля примет «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Детройт» 11 и 13 апреля проведёт выездные встречи с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2021, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Декайзер (Фильппула) – 19:03' (5x5)   1:1 Канин (Йози, Беннинг) – 43:32' (5x5)   2:1 Эрни (Меррилл, Юус) – 52:02' (5x5)   2:2 Гранлунд (Йернкрок, Йози) – 56:58' (5x5)   2:3 Джохансен – 65:00' (ПБ)
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