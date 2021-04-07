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«Чикаго» обыграл «Даллас», у Задорова «+1»

«Чикаго» обыграл «Даллас», у Задорова «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирби Дак, Доминик Кубалик, Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн. Российский защитник Никита Задоров за 17.59 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

За «Даллас» голы забили Эндрю Кольяно и Радек Факса. Форвард Денис Гурьянов за 12.54 на льду трижды бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

Эта победа стала для «Блэкхоукс» четвёртой в последних 10 играх, у «Старз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 9 апреля команды проведут между собой, затем «Чикаго» 11 и 13 апреля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Даллас» 10 апреля примет «Флориду Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2021, среда. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Дак (Кейн, Мёрфи) – 12:13' (5x5)   2:0 Кубалик (Хиностроза, Боквист) – 29:39' (5x5)   3:0 Дебринкэт – 39:05' (5x5)   3:1 Кольяно (Комо) – 41:29' (4x5)   3:2 Факса (Линделль, Комо) – 53:46' (5x5)   4:2 Кейн (Дебринкэт, Кемпф) – 59:53' (en)
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