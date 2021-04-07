Куинн: Кравцов — не типичный игрок четвёртого звена, он может играть на любом фланге

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн положительно оценил игру нападающего Виталия Кравцова, который в матче с «Питтсбург Пингвинз» (8:4) выходил на лёд в четвёртой тройке нападения.
«Изменилось ли что-либо с тех пор, как я сказал, что Виталий Кравцов — не типичный игрок четвёртого звена? Ничего не изменилось. Просто с теми игроками, которые у нас есть, это лучший вариант состава на данный момент. Всё может измениться, но нам очень понравилась игра Виталия. Мне нравится, как Кравцов играет и на левом, и на правом фланге, он может играть на обоих краях», — приводит слова Куинна официальный сайт «Рейнджерс».
Матч с «Питтсбургом» стал для Кравцова вторым в НХЛ: он провёл на льду 10 минут и 45 секунд, не отметившись броском в створ, и заработал показатель полезности «-1».
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