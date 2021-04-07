Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Куинн: Кравцов — не типичный игрок четвёртого звена, он может играть на любом фланге

Куинн: Кравцов — не типичный игрок четвёртого звена, он может играть на любом фланге
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн положительно оценил игру нападающего Виталия Кравцова, который в матче с «Питтсбург Пингвинз» (8:4) выходил на лёд в четвёртой тройке нападения.

«Изменилось ли что-либо с тех пор, как я сказал, что Виталий Кравцов — не типичный игрок четвёртого звена? Ничего не изменилось. Просто с теми игроками, которые у нас есть, это лучший вариант состава на данный момент. Всё может измениться, но нам очень понравилась игра Виталия. Мне нравится, как Кравцов играет и на левом, и на правом фланге, он может играть на обоих краях», — приводит слова Куинна официальный сайт «Рейнджерс».

Матч с «Питтсбургом» стал для Кравцова вторым в НХЛ: он провёл на льду 10 минут и 45 секунд, не отметившись броском в створ, и заработал показатель полезности «-1».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021