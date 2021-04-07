Американский журналист: иногда приходится подвергать сомнению хоккейный IQ Проворова
Обозреватель The Daily Journal Энтони Коппола подверг критике действия российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова в эпизоде со вторым пропущенным голом его команды от «Бостона». «Действительно, иногда приходится подвергать сомнению хоккейный IQ Проворова. Куда он шёл?» — написал журналист в своём «твиттере».
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Напомним, накануне «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в оверайме со счётом 3:2.
Российский защитник Иван Проворов отметился двумя результативными передачами. За «Бостон» забивали Карсон Кульман и Патрис Бержерон.
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