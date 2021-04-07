Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по очкам в первых 100 играх за клуб

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз» (8:4), вышел на второе место по количеству очков, набранных в первых ста матчах за клуб. На счету Панарина 134 (90+44) очка. Лидирует по этому показателю легендарный хоккеист Марк Мессье, на счету которого 137 (92+45) очков.
Кроме того, Панарин занимает второе место по количеству голов за клуб в первых 100 матчах — у россиянина 90 голов, у Мессье — 92.
Помимо Панарина в матче с «Питтсбургом» в составе «синерубашечников» отличились Колин Блэквелл, Мика Зибанеджад, Райан Строум, Алекси Лафренье, Каапо Какко, Адам Фокс и Павел Бучневич.
«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 41 очко в 38 встречах, занимает 6-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.
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