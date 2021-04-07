Емелина привезли в Москву после 15 часов в дороге, он в реанимации, в тяжёлом состоянии

Члена сборной России по хоккею и капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина доставили в институт Склифосовского, сообщает телеграм-канал «Мутко против». На данный момент Емелин находится в палате интенсивной терапии, в тяжёлом состоянии.
Сообщается, что дорога до Москвы заняла более 15 часов, поскольку врачи приняли решение отправить его в столицу на реанимобиле.
Алексей получил травму во время матча 3 апреля. На следующий день хоккеисту стало плохо: его госпитализировали в казанскую больницу в тяжёлом состоянии. Что происходит с хоккеистом, до конца непонятно. В «Авангарде» заявляют, что причиной всему травма, полученная на матче.
В Континентальной хоккейной лиге между тем проходят важнейшие матчи — финалы конференций. В одном из них как раз играет «Авангард». В серии против казанского «Ак Барса» омичи ведут 2-0.
Интересно, что в татарстанских СМИ утверждают, что Емелин якобы получил отравление, и у него диагностировали токсический шок печени. В омском клубе эту информацию опровергают.
- 7 апреля 2021
-
09:17
-
09:12
-
08:56
-
08:40
-
08:15
-
07:58
-
05:48
-
05:29
-
04:58
-
04:48
-
04:42
-
04:38
-
02:43
- 6 апреля 2021
-
23:46
-
23:37
-
23:25
-
23:13
-
22:54
-
22:47
-
22:43
-
22:40
-
22:37
-
22:32
-
22:11
-
22:05
-
21:48
-
21:27
-
21:09
-
20:47
-
20:31
-
20:30
-
19:41
-
19:35
-
19:21
-
19:18