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«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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Емелина привезли в Москву после 15 часов в дороге, он в реанимации, в тяжёлом состоянии

Емелина привезли в Москву после 15 часов в дороге, он в реанимации, в тяжёлом состоянии
Хоккей / КХЛ 0
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Члена сборной России по хоккею и капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина доставили в институт Склифосовского, сообщает телеграм-канал «Мутко против». На данный момент Емелин находится в палате интенсивной терапии, в тяжёлом состоянии.

Сообщается, что дорога до Москвы заняла более 15 часов, поскольку врачи приняли решение отправить его в столицу на реанимобиле.

Алексей получил травму во время матча 3 апреля. На следующий день хоккеисту стало плохо: его госпитализировали в казанскую больницу в тяжёлом состоянии. Что происходит с хоккеистом, до конца непонятно. В «Авангарде» заявляют, что причиной всему травма, полученная на матче.

В Континентальной хоккейной лиге между тем проходят важнейшие матчи — финалы конференций. В одном из них как раз играет «Авангард». В серии против казанского «Ак Барса» омичи ведут 2-0.

Интересно, что в татарстанских СМИ утверждают, что Емелин якобы получил отравление, и у него диагностировали токсический шок печени. В омском клубе эту информацию опровергают.

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