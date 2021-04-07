Бобровский совершил эффектный сейв в шпагате. Видео
В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду прервала 6-матчевую победную серию «Флориды Пантерз», нанеся им поражение со счётом 5:2.
Во втором периоде матча при счёте 1:0 в пользу «Каролины» российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил эффектный сейв в шпагате.
Права на видео принадлежат FOX Sports. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Bally Sports Florida: Panthers.
Бобровский в этом матче отразил 31 бросок из 34, однако это не помогло его команде одержать победу. За «Каролину» по дублю оформили Винсент Трочек и Джордан Стаал, ещё один гол на счету Йеспера Фаста. У «Флориды» дублем отметился Александр Барков.
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