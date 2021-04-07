Варламов: когда начинаешь думать о шат-ауте — пропускаешь гол

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал шат-аут в матче с «Вашингтон Кэпиталз».
«Обычно, когда вы начинаете думать о шат-ауте, вы пропускаете гол. Со мной такое случалось много раз, так что я знаю, что это просто мысли и стараюсь не думать об этом. Просто нужно постараться сосредоточиться и сделать ещё один сейв, что я и смог заполучить сегодня», — приводит слова Варламова New York Islanders Hockey Now.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «островитян» с минимальным счётом – 1:0. Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс», отразил все 29 бросков и оформил 4-й шат-аут в сезоне.
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