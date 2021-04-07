Новиков: Восток выглядит солиднее. главный фаворит — не ЦСКА, а «Авангард»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что «Авангард» является фаворитом Кубка Гагарина.



«После победы над „Динамо“ ожидания от СКА оказались завышенными, ЦСКА очень хорошо подготовился к сопернику, Москве он удобен. Но удивляет прямолинейность снайперов СКА — там вроде много именитых хоккеистов, но результата нет, единственный гол Питера в серии забил силовик Тимкин.



Это о многом говорит и обозначает нашу проблему — мы перестали готовить острых снайперов. С инфраструктурой в России все очень неплохо, катков много, значит, надо смотреть, по правильной ли программе мы детей воспитываем, есть ли в наших тренерах хоккейная душа — или они в основном бизнесмены.



Кстати, это касается не только СКА, но и ЦСКА, и других ведущих клубов. В этом плей-офф за матч с трудом нацеживаем две-три шайбы — остальные забиваются в пустые ворота. Вылетели из плей-офф Шипачев и Дацюк — и все, художников не осталось. Никто не может нарисовать комбинацию, сплошная беготня.



Мое мнение — в серии на Востоке мы видим более зрелый хоккей в исполнении опытных, кубковых игроков. Да, ЦСКА и СКА играют побыстрее, но более фундаментально и солидно выглядит Восток. Для меня „Авангард“ — главный фаворит этого плей-офф», — приводит слова Новикова Russia-Hockey.