Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Новиков: Восток выглядит солиднее. главный фаворит — не ЦСКА, а «Авангард»

Новиков: Восток выглядит солиднее. главный фаворит — не ЦСКА, а «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что «Авангард» является фаворитом Кубка Гагарина.

«После победы над „Динамо“ ожидания от СКА оказались завышенными, ЦСКА очень хорошо подготовился к сопернику, Москве он удобен. Но удивляет прямолинейность снайперов СКА — там вроде много именитых хоккеистов, но результата нет, единственный гол Питера в серии забил силовик Тимкин.

Это о многом говорит и обозначает нашу проблему — мы перестали готовить острых снайперов. С инфраструктурой в России все очень неплохо, катков много, значит, надо смотреть, по правильной ли программе мы детей воспитываем, есть ли в наших тренерах хоккейная душа — или они в основном бизнесмены.

Кстати, это касается не только СКА, но и ЦСКА, и других ведущих клубов. В этом плей-офф за матч с трудом нацеживаем две-три шайбы — остальные забиваются в пустые ворота. Вылетели из плей-офф Шипачев и Дацюк — и все, художников не осталось. Никто не может нарисовать комбинацию, сплошная беготня.

Мое мнение — в серии на Востоке мы видим более зрелый хоккей в исполнении опытных, кубковых игроков. Да, ЦСКА и СКА играют побыстрее, но более фундаментально и солидно выглядит Восток. Для меня „Авангард“ — главный фаворит этого плей-офф», — приводит слова Новикова Russia-Hockey.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021